Australia, 30enne rimane incinta dopo che la madre le dona l'utero

Kirsty Bryant, australiana, è stata la prima donna a sottoporsi a un trapianto di utero e ora, a poche settimane dall'intervento, è rimasta incinta

Di: Arianna Zedda

La 30enne originaria di Coffs Harbour a gennaio aveva ricevuto l'utero donato dalla madre, la 54enne Michelle Hayton e adesso è in dolce attesa di sette settimane. " È molto surreale, è una sensazione meravigliosa. Ero super eccitata quando l'ho scoperto. È così meraviglioso che il mio corpo possa fare questo e che mia mamma mi abbia fatto questo regalo. Anche lei è molto emozionata e non vede l'ora di dare il benvenuto a un altro nipotino in famiglia: è al settimo cielo ", ha dichiarato Kirsty, che era già madre di un'altra bimba, Violet.

Kirsty Bryant aveva fatto domanda per sottoporsi all'operazione dopo avere perso l'utero in seguito a un'isterectomia che si era resa necessaria per salvarle la vita dopo un'emorragia riscontrata dopo la nascita di Violet.

La 30enne voleva però desiderava allargare la famiglia e sei mesi dopo il parto ha iniziato a prendere in considerazione le alternative a disposizione. A quel punto è venuta a conoscenza di una sperimentazione clinica in corso presso il Royal Hospital for Women e ha deciso di parlarne con la madre, che ha voluto aiutarla.