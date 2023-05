Cade in un canale, 24enne italiano muore ad Amsterdam

La polizia olandese indaga su quanto avvenuto ed è alla ricerca di testimoni

Di: Redazione Sardegna Live

Giallo ad Amsterdam dove un 24enne italiano è caduto in un canale nel centro di Amsterdam ed è morto poche ore dopo in ospedale.

Gabriele Gallani, originario di Neviano (Parma), si trovava nella città olandese per un viaggio di alcuni giorni. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. I soccorritori sono arrivati dopo essere stati avvisati della caduta di una persona in acqua. Il 24enne è poi morto qualche ora dopo in ospedale.

La polizia olandese indaga su quanto avvenuto e ha diffuso un appello alla ricerca di eventuali testimoni che possano permettere di ricostruire la tragedia.