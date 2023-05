G7, al via la seconda giornata di lavori. Zelensky atterrato ad Hiroshima

Giorgia Meloni potrebbe anticipare il rientro in Italia da Hiroshima per seguire da vicino l'emergenza maltempo

Di: Arianna Zedda, foto Ansa

Ha preso il via la seconda giornata di lavori del G7 ad Hiroshima . Fonti italiane parlano di un incontro in corso tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, a margine dei lavori del G7 in Giappone. L'ultimo incontro a due risale a circa un mese fa a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue.

La Meloni potrebbe anticipare il rientro in Italia da Hiroshima per seguire da vicino l'emergenza maltempo che ha colpito in particolare l'Emilia Romagna.

La Francia si dice " pronta a dare ogni aiuto utile ".

I lavori si sono aperti con la sessione plenaria dedicata alla resilienza e alla sicurezza economica e nel pomeriggio arriveranno anche i leader dei Paesi ospiti, invitati dalla presidenza giapponese a rappresentare le prospettive e gli interessi del cosiddetto Sud Globale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , che terrà diversi incontri con gli altri leader, è già atterrato ad Hiroshima con un aereo francese partito dall'aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha partecipato al vertice della Lega Araba.

La premier Giorgia Meloni ha proposto di accogliere l'Unione Africana nel G20 e ha chiesto " maggiore pragmatismo " e " meno rigidità " in relazione alla Tunisia.