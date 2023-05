Youtuber fa schiantare il suo aereo in diretta negli Usa: rischia 20 anni di carcere

Di: Arianna Zedda, foto Repubblica

Uno youtuber americano, pilota di aerei, ha deliberatamente fatto schiantare il suo velivolo per pubblicare il video sulla piattaforma, ma rischia fino a 20 anni di carcere.

Il fatto si è verificato in California nel novembre 2021 e il video dell'incidente, intitolato 'I crashed my plane', è stato visualizzato quasi 3 milioni di volte.

L'uomo si era ripreso mentre volava, quando sembra incontrare un problema tecnico e finisce per espellersi dall'aereo, munito di palo da selfie, per poi atterrare con il paracadute.

L'aereo si era schiantato nella foresta nazionale di Los Padres e l'urto era stato ripreso dalle telecamere del mezzo. Trevor Jacob si era quindi quindi verso i rottami, comunicando al pubblico, con aria dispiaciuta, che la riserva d'acqua che stava trasportando era sparita.

Il pilota aveva mostrato poi agli utenti il suo avanzare tra i cespugli e colline per tornare alla civiltà.

Le agenzie federali avevano avviato poche settimane dopo un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente e a Trevor era stato ordinato di conservare i rottami dell'aereo.

Lo YouTuber aveva dichiarato di non sapere dove fosse precipitato l'aereo, ma stando alle evidenze processuali, lui e un amico aveva estratto i rottami dalla foresta con un elicottero due settimane dopo l'evento, per poi tagliare l'aereo in piccoli pezzi e gettarli nei bidoni della spazzatura.

lo youtuber ha successivamente ammesso di aver girato il video per guadagnare denaro nell'ambito di una collaborazione con una società e mentito quando aveva riferito agli investigatori che l'aereo aveva avuto un problema tecnico. Il reato prevede una pena massima appunto di 20 anni di carcere.