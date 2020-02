Cade dentro un pentolone di curry bollente: bimba di tre anni muore dopo due giorni d’agonia

Lo scorso novembre e nel 2013 in due incidenti Nloghi morirono un bambino di 3 anni e una di 6

Di: Redazione Sardegna Live

Nessuno l’ha sentita gridare. Nessuno ha udito le sue richieste d’aiuto. Una bimba di appena tre anni è morta cadendo dentro un pentolone di curry bollente. Il fatto è avvenuto pochi giorni fa in un asilo del villaggio di Rampur Atari, nell'Uttar Pradesh, in India. La bambina era entrata nella cucina dell’istituto, nessuno l’aveva vista allontanarsi dalla classe, tranne il fratellino più grande che l’aveva seguita. Il cuoco della mensa indossava gli auricolari e ascoltava musica ad alto volume e non si era reso conto della presenza della bimba. Non è chiara la dinamica dell’incidente.

Il fratellino aveva cercato di richiamare l’attenzione del cuoco, ma inutilmente. Si era precipitato in classe e aveva informato le insegnanti dell’accaduto. Queste si erano precipitate in cucina facendo la macabra scoperta. La bimba aveva ustioni sul 70 per cento del corpo. Il suo cuoricino ha smesso di battere lunedì scorso, in un letto d’ospedale. Secondo le prime indiscrezioni la bimba non frequentava quella scuola, gli inquirenti chiariranno cosa ci facesse all’interno dell’istituto e senza alcun controllo.

Non è la prima volta che un bambino muore in una scuola indiana a causa dello stato di abbandono in cui sono lasciati i piccoli. A novembre dello scorso anno un bimbo di 3 anni era morto dopo essere caduto in un pentolone di cibo bollente nel distretto di Telanga Ranga Reddy. Caso simile anche nel 2013 nel quale morì una bambina di 6 anni.

In attesa delle indagini, il magistrato distrettuale di Mirzapur Sushil Kumar Patel ha sospeso il dirigente della scuola.