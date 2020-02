Shannen Doherty: «La malattia è tornata, è al quarto stadio». La Brenda di Beverly Hills lotta nuovamente contro il cancro

Nel 2015 l’attrice ha iniziato la battaglia contro il cancro

Di: Redazione Sardegna Live

«È successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, sono al quarto stadio». Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210, famoso telefilm degli anni Novanta, ha rivelato in un’intervista al Good Morning America, che il male è tornato. «Non credo di averlo ancora metabolizzato. E' una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni».

L’attrice aveva scoperto di avere u tumore al seno nel 2015. Aveva fin da subito condiviso il dramma sui social, raccontato delle difficoltà e delle conseguenze della chemioterapia.

«In alcuni giorni mi chiedevo perché fosse capitato a me. Ma a chi altro? C'era qualcuno che se lo meritasse vicino a me? Nessuno di noi lo merita. La mia prima reazione è sempre la preoccupazione di come dirlo a mia madre, a mio marito».