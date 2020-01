Madonna torna sul palco e provoca i fans: «Le dimensioni contano. Non sono mai stata con un uomo che l’aveva piccolo»

Dopo dieci date annullate la cantante riprende il Madame X Tour

Di: Redazione Sardegna Live

Madonna torna sul palco del Madame X tour dopo aver annullato dieci date per motivi di salute. Dal mega palco del Palladium di Londra la cantante torna a far parlare di se. Questa volta lo fa provocando il suo pubblico con domande scottanti: «Come definireste un uomo che ce l’ha piccolo?», chiede la popstar riferendosi ovviamente ai genitali. Poi aggiunge «La risposta è che non vorrei saperlo. Non sono mai stata con uomo che ce l'aveva piccolo. Le dimensioni contano, non fate finta di non saperlo».

Ma non è finita qui. La regina del pop, 61 anni, ha proseguito a stuzzicare il pubblico vantandosi delle sue abilità sessuali: «Sono molto brava sulle ginocchia, riesco a stare piegata anche venti minuti». Dopo aver bevuto da una bottiglia di birra di un fan nel pubblico ha poi commentato: «Ecco, abbiamo appena condiviso le malattie sessualmente trasmissibili».