Ucraina: Kiev di nuovo sotto attacco dopo 51 giorni

Per Yevgeny Prigozhin manca poco alla controffensiva ucraina

Di: Arianna Zedda, foto Tgcom24

L'esercito russo ha lanciato più di una dozzina di attacchi in Ucraina centrale e al Sud durante la scorsa notte.

Il capo dell'amministrazione militare ha ricordato che si tratta del primo attacco missilistico su Kiev da 51 giorni.

Il bilancio delle vittime dei bombardamenti a Uman, in Ucraina centrale, è di 12 persone, 2 bambini di dieci anni e 10 civili.

Nell'Est del Paese, a Dnipro, una giovane donna e il suo bambino di due anni hanno perso la vita durante un altro attacco dell'esercito della Federazione russa.

"Questo terrore russo deve affrontare una risposta equa da parte dell'Ucraina e del mondo. E lo farà. Ogni attacco del genere, ogni atto malvagio contro il nostro Paese e il nostro popolo avvicina lo stato terrorista al fallimento e alla punizione, non viceversa, come pensano. Non dimenticheremo alcun crimine, non permetteremo a nessun invasore di sottrarsi alla responsabilità", sono state le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

Il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24 che la controffensiva ucraina di primavera "ci sarà sicuramente".

"Non vi dirò quando perché non voglio facilitare la Russia, ma stiamo preparando le nostre forze armate", ha aggiunto Kuleba.

Secondo Yevgeny Prigozhin, il capo della compagnia privata militare Wagner, le date più probabili per l'inizio delle operazioni ucraine sono il 2 maggio e il 9 maggio, data in cui la Russia festeggia l'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Il leader della Wagner spiega che l'attesa sarebbe dovuta alle condizioni meteo: "In quel periodo dovrebbe smettere di piovere, rendendo possibile il movimento dei mezzi pesanti".

Secondo quanto riportato da Rbc-Ucraina, le truppe russe stanno scavando trincee e fortificando i territori occupati in previsione del contrattacco.