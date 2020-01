Coronavirus. L’Oms dichiara lo stato di emergenza globale

Conte: oggi a Venezia un incontro per dichiarare lo stato di emergenza

Di: Redazione Sardegna Live

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la salute (Oms), Tedros Adhanom, in una conferenza stampa ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza globale. «Dichiaro un’emergenza globale di salute pubblica per l’epidemia del nuovo Coronavirus. Il motivo di questa dichiarazione non è quanto sta accadendo in Cina ma quello sta succedendo negli altri Paesi. Non c’è motivo di adottare misure non necessarie sul piano dei viaggi e del commercio internazionale. Quindi l’Oms non raccomanda di limitare i viaggi, il commercio e gli spostamenti».

Per quanto riguarda l’Italia invece oggi il Cdm si riunirà per dichiarare lo stato di emergenza. «Con il Cdm di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza per Venezia», ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della riunione in Prefettura a Venezia con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il Governatore Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. «Questo ci consentirà - ha spiegato - di varare le dotazioni finanziarie per le spese di primo soccorso volte a ripristinare le funzionalità dei servizi».



Nel video in basso, la conferenza stampa di Giuseppe nell'ultimo aggiornamento da Palazzo Chigi. Con il Presidente, anche il Ministro della salute Roberto Speranza