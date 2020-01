Ragazza di 27 anni si spoglia e passeggia nuda in aeroporto

Poco dopo è stata avvistata nuda sul tettuccio di una delle vetture della polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Una ragazza di 27 anni ha attraversato l’aeroporto internazionale di Miami completamente nuda, come se nulla fosse.

Una passeggiata nello salo più importante della Florida che è stata ripresa dai cellulari di diversi passeggeri e che in poco tempo è diventata virale.

Il fatto è accaduto lo scorso 13 gennaio e il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dello scalo americano. Nelle immagini si nota la donna che passeggia nell'area ritiro bagagli con indosso un completo intimo blu, o forse un bikini, mentre canta a voce alta. Era quasi mezzanotte e nello scalo c'era ancora molta gente in attesa dei propri bagagli.

Il suo gesto ha lasciato attoniti i tanti passeggeri e il personale dell'aeroporto, che non ha avuto la prontezza di riflessi di intervenire per fermare la donna, che non pare essere del posto.

Mentre camminava, la donna si è denudata completamente, sfilando da prima il reggiseno e successivamente gli slip.

Pochi istanti dopo, la donna è stata avvistata nuda sul tettuccio di una delle vetture della polizia di Miami stazionante fuori dall'edificio aeroportuale, prima di correre incontro proprio a un poliziotto che si dirigeva nella sua direzione. Inevitabile la cattura della donna da parte delle forze dell'ordine, che hanno deciso di prenderla in custodia per valutarne la sanità mentale.

Come ha riportato il Daily Mail, il rapporto di polizia indica che la donna è stata prelevata da una pattuglia in loco per essere trasportata nel più vicino ospedale, dove è stata sottoposta a un esame non consenziente secondo quanto indicato nel Florida Baker Act statute.

Per la donna, al momento, non si paventano misure restrittive maggiori o sanzioni penali, visto che è attualmente sottoposta a un controllo di sanità mentale. Solo dopo che saranno ultimati gli accertamenti sarà possibile stabilire eventuali sanzioni.