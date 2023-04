Lutto Wrc. Craig Breen, pilota Hyundai, muore durante test pre-evento

L’atleta è deceduto durante alcuni test in Croazia

Di: Redazione Sardegna Live

Un tragico epilogo per la comunità del World Rally Championship (WRC) e il pilota Hyundai Craig Breen. L’atleta, infatti, è deceduto durante alcuni test in Croazia oggi, giovedì 13 aprile.

Le informazioni riguardanti il talentuoso pilota, dal momento dell’impatto, sono apparse da subito drammatiche, mentre il secondo pilota di Breen, James Fulton, non è gravemente ferito, secondo quanto riportato dai quotidiani.

La casa automobilistica del giovane, la Hyundai, ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale esprime profondo dolore per la perdita:

"Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che oggi il pilota Craig Breen ha perso la vita a seguito di un incidente durante i test pre-evento per il Rally di Croazia. Il copilota James Fulton è rimasto illeso nell'incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno ora locale. Hyundai Motorsport invia le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai suoi numerosi fan di Craig. Hyundai Motorsport non rilascerà ulteriori commenti in questo momento."

Il pilota, classe 1990, era di origini irlandesi. È stato il campione del mondo WRC Super 2000, conquistando vittorie al Rally di Montecarlo, al Rally del Galles, al Rally di Francia e al Rally di Spagna. Breen è stato anche il campione WRC Academy nel 2011, vincendo il suo primo evento nel 2011 al Rally di Germania.