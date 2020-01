Non ci sono i sottotitoli nei video. Utente sordo fa causa a PornHub

Pornhub si difende assicurando di avere una categoria con i sottotitoli

Di: Redazione Sardegna Live

Nei video porno mancano i sottotitoli e per questo non sono adatti agli utenti sordi. Questa è la ragione della causa intrapresa da un uomo, non udente e residente a New York, nei confronti di PornHub, una delle più grandi piattaforme online di video hard.

L’uomo denuncia così la discriminazione nei confronti delle persone non udenti che, a causa della mancanza dei sottotitoli, non riescono a cogliere i dialoghi tra gli attori protagonisti dei filmati.

Pornhub però ha ribattuto all’utente sottolineando che la piattaforma è dotata di una categoria con i sottotitoli.

A causa di questa mancanza l’utente sostiene che gli sia stata impedita la piena fruizione del servizio.





Inoltre, secondo quanto riferito dal sito Tmz, nell’azione legale, si fa riferimento esplicito ad una serie di video identificati con i titoli e la cui assenza di sottotitoli esaustivi costituirebbe una violazione di quanto previsto dal Disabilities Act.