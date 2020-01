Cina. Maiale lanciato dal bungee jumping per inaugurare un parco divertimenti. Sdegno sui social

Lʼanimale ha urlato terrorizzato per tutto il volo e alla fine ha perso i sensi

Di: Redazione Sardegna Live

L’inaugurazione del parco divertimenti Meixin Red Wine Town nella cittadina di Chongqing, nel sud-est della Cina, ha suscitato grande scalpore e sdegno nel mondo dei social.

Per tagliare il nastro inaugurale del è stato preso un maiale, vivo, imbragato e lanciato da 68 metri d’altezza. I video diffusi sul web mostrano l’animale, di oltre 70 chilogrammi di peso, legato a un palo, portato in cima a una torre da due uomini e poi lanciato nel vuoto. Terrorizzato, il maiale ha urlato per tutto il tempo.

Alla fine del volo l’animale si è accasciato su un fianco e ha perso i sensi, successivamente è stato portato al macello.

È stato scelto il suino per festeggiare la fine dell’anno del maiale e l’inizio dell’anno del topo.