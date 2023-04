Cina: forze militari tentano un accerchiamento totale di Taiwan

La Cina sta cercando in questo momento di "accerchiare" totalmente Taiwan, con "pattugliamenti e avanzamenti intorno all'isola"

Di: Arianna Zedda, foto Ansa

Il network statale cinese Cctv, ha diffuso la notizia delle manovre militari dello Stato asiatico, nel tentativo di "accerchiare" totalmente Taiwan, con "pattugliamenti e avanzamenti intorno all'isola, dando forma a posizioni di accerchiamento e deterrenza a tutto tondo". Sono stati diffusi anche i primi filmati delle operazioni.

In un video, pubblicato sul canale militare, ha mostrato lanciarazzi e cacciatorpedinieri della Marina con anche jet e bombardieri dell'Aeronautica.

E' stata posta particolare attenzione nei confronti dei sistemi missilistici delle forze di terra, in grado di raggiungere l'isola dalle coste cinesi: questi, in passato erano in dotazione solo alla 'Rocket force'.