Svezia. Dopo la pizza all’ananas arriva quella al kiwi

La cliente: «A me piace e anche i miei figli l’hanno apprezzata»

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la tanto discussa pizza all’ananas quella al kiwi. Il nuovo gusto di uno dei piatti italiani più imitati al mondo arriva dalla Svezia. In un locale di Skottorp, un piccolo villaggio della Svezia del Sud, una cliente ha ordinato una margherita con sopra delle fette di kiwi.

La foto, pubblicata proprio dalla cliente, Stellan Johansson, ha fatto il giro del web in un attimo, scatenando reazioni piuttosto forti. In rete la maggior parte degli utenti ritiene la pizza coi kiwi un crimine contro la cucina, ma non manca anche chi è disposto ad assaggiarla.

La donna ha difeso la bontà della propria creazione. «A me piace e anche i miei figli l’hanno apprezzata», ha dichiarato al The Guardian. Johansson ha raccontato di aver ricevuto in regalo 10 chilogrammi di kiwi e di averli cucinati in ogni modo, arrivando persino a friggerli.