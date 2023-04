Arkansas: forte tornado colpisce Little Rock, morti e feriti

Più a nord forti tempeste hanno fatto crollare il tetto di un teatro dell'Illinois provocando a loro volta una vittima

Di: Arianna Zedda

La città di Little Rock, in Arkansas , è stata colpita da un violento tornado che ha distrutto case, abbattuto alberi e costretto i meteorologi della sede locale del Weather Service ad evacuare l'ufficio, secondo quanto riportato dal New York Times.

Sono tre i morti e 30 i dati riportati al momento. Più a nord forti tempeste hanno fatto crollare il tetto di un teatro dell'Illinois provocando a loro volta un morto e 28 feriti.

Gli esperti hanno spiegato che il tornado fa parte di un complesso e pericoloso sistema di tempeste che nei prossimi giorni colpirà l'Upper Midwest e il sud degli Stati Uniti . E' stato emesso per le prossime ore lo stato di emergenza anche nelle città vicine di Sherwood e Jacksonville.