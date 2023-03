Migranti, von der Leyen apre a Roma: "200 milioni per accoglienza"

La presidente della Commissione: "Accelerazione dell'attuazione del meccanismo volontario di solidarietà per i ricollocamenti"

Di: Redazione Sardegna Live

In una lettera a capi di Stato e di Governo dell'Unione europea la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, annuncia "un nuovo sostegno pari a 200 milioni di euro che sarà focalizzato sull'assistenza all'accoglienza, affrontando questioni chiave come l'accoglienza di minori non accompagnati, aumentando le capacità in prossimità delle frontiere esterne e soddisfacendo le esigenze di specifici Stati membri".

La leader Ue annuncia "un'accelerazione dell'attuazione del meccanismo volontario di solidarietà per i ricollocamenti dei migranti". "Stiamo monitorando i progressi nell'attuazione della Roadmap di Dublino - aggiunge -, compresa la registrazione in Eurodac, sostenendo il lavoro che ridurrà gli incentivi per i movimenti secondari. La Commissione riferirà sull'attuazione della tabella di marcia di Dublino nel corso dell'anno, come previsto al Consiglio Giustizia e affari interni del 9 marzo".

"Con i partner in Nord Africa - spiega la leader Ue -, continuiamo a fornire equipaggiamenti e addestramenti per la gestione delle frontiere e i servizi di ricerca e soccorso, sviluppando al contempo la cooperazione tra forze dell'ordine e azioni penali essenziali per contrastare le bande della criminalità organizzata dietro il traffico di migranti".

"La prima parte del nostro pacchetto di assistenza per la protezione delle frontiere per l'Egitto è in fase di attuazione. Abbiamo intensificato la nostra cooperazione in tutta la regione per intensificare i rimpatri dal Nord Africa direttamente nei paesi di origine. Questi sono obiettivi chiave per l'oltre mezzo miliardo di euro destinati agli attuali progetti di protezione delle frontiere e anti-contrabbando in Nord Africa e nei Balcani occidentali. La Commissione sta inoltre sostenendo la Turchia per prevenire i flussi migratori irregolari alle frontiere orientali con un nuovo importo di 220 milioni di euro per apparecchiature di sorveglianza all'avanguardia", si legge ancora.

"Data la crescente pressione migratoria, la Commissione è pronta a mobilitare ulteriori 110 milioni di euro nel 2023 per progetti in Nord Africa, oltre ai 208 milioni di euro già impegnati per sostenere il rimpatrio volontario, la cooperazione contro il traffico, le attrezzature e la formazione. Il primo marzo il commissario Vàrhely ha firmato cinque accordi di cooperazione con il Marocco, tra cui 152 milioni di euro di sostegno al bilancio per la migrazione. Il vice presidente Schinas sarà in visita in Egitto il 26-28 marzo e il commissario Johansson sarà affiancato dai ministri italiano e francese in una visita presto in Tunisia. Crediamo nell'impegno a stretto contatto con i partner in un approccio di Team Europe", evidenzia von der Leyen.