Vertice Russia-Cina, Putin: "Interesse per le proposte di Pechino sull'Ucraina"

Il presidente russo: "Raggiunto un livello di fiducia senza precedenti e globale". Xi Jinping: "Putin un caro amico"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

E' in corso al Cremlino un incontro informale tra i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping. I colloqui continueranno durante una cena di lavoro. Il presidente cinese Xi Jinping ha definito nell'incontro al Cremlino il presidente russo Putin "un caro amico". "I nostri paesi devono avere stretti rapporti", ha affermato Xi. "Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina", ha detto il presidente russo al collega cinese all'inizio del loro incontro al Cremlino.

Xi Jinping è arrivato oggi a Mosca per una visita di due giorni. "La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili", ha detto al sul arrivo nella capitale russa, aggiungendo che il suo viaggio servirà "per lo sviluppo dell'interazione strategica e la cooperazione pratica" fra i due Paesi. "Sono fiducioso che la visita sarà fruttuosa e darà nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Russia di partenariato globale e cooperazione strategica in una nuova era", ha sottolineato il leader cinese, secondo il quale Russia e la Cina intendono lavorare insieme per promuovere il "multilateralismo" e la "governance globale in una direzione più giusta e razionale", sulla base dei principi delle Nazioni Unite.

Putin ha detto che nutre "grandi speranze" sulla visita del presidente Xi Jinping a Mosca, la prima dal lancio della sua "operazione militare speciale", a febbraio 2022, contro l'Ucraina. "In relazione agli eventi che si stanno verificando in Ucraina, per comprendere la loro origine e le vere cause, accogliamo con favore la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi", ha scritto il presidente russo, che è tornato a criticare aspramente Usa, Europa ed alleati, sostenendo che "la crisi in Ucraina, che è stata provocata e viene vigorosamente alimentata dall'Occidente: è la manifestazione più eclatante, ma non l'unica, del desiderio di mantenere il suo dominio internazionale e preservare l'ordine mondiale unipolare".