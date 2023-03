Sam Neill: "Ho un cancro al sangue, forse sto morendo"

Aveva interpretato il paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, adesso rivela: "Sono malato"

Di: Redazione Sardegna Live

Sam Neill ha rivelato nel suo libro di memorie di essere in cura per un cancro del sangue al terzo stadio. L'attore, divenuto celebre per il suo ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, ha condiviso pensieri poco rassicuranti sulle sue condizioni di salute.

"Il fatto è che sono malato. Forse sto morendo. Devo accelerare", ha scritto nel primo capitolo del suo libro intitolato "Te l'avevo mai detto?", realizzato mentre si sottoponeva alla chemioterapia.

"Non posso fingere che l'anno passato non abbia avuto la sua parte di momenti bui", ha spiegato il 75enne neozelandese, che ha raccontato al quotidiano The Guardian che dovrà continuare le cure fino alla fine della sua vita.