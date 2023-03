SVB. Harry e Meghan, una fonte: “Hanno perso tutto”

Secondo alcune fonti la coppia aveva presso la banca “tutti i suoi soldi”

Di: Ilaria Cardia

L’istituto bancario SVB è fallito venerdì scorso dopo una fulminea corsa agli sportelli. Tra i depositari della banca californiana, vittime del crollo, ci sarebbero anche i celebri Harry e Meghan. Fino a pochi giorni fa la Silicon Valley Bank (istituto regionale molto radicato in California) era dipinto dalla stampa specializzata come una delle migliori banche d’America.

I protagonisti dell’indiscrezione non hanno confermato direttamente la notizia, ma emergono molti particolari in cui vengono citate fonti vicino alla coppia.

IL COLLEGAMENTO TRA LA BANCA E LA COPPIA -Dopo aver abbandonato la famiglia reale e un primo trasferimento in Canada, la coppia si è stabilizzata nella contea di Santa Barbara, in California. Alcuni conoscenti gli avrebbero parlato di Svb come un istituto sicuro in cui depositare le loro ricchezze. Quel che emerge da alcune fonti, secondo il Fatto Quotidiano, è che la coppia avrebbe messo tutti i soldi possedutiall’interno di un conto della, oggi tristemente, nota banca.

L’ASSICURAZIONE NON PUÒ RISARCIRLI – Chi non risentirà affatto del crack saranno i depositari proprietari di cifre inferiori ai 250mila dollari. Infatti, è proprio questa la cifra coperta dall’assicurazione sui depositi. La parte che eccede non è invece coperta da garanzia e il rimborso dovrà quindi essere subordinato agli esiti delle procedure fallimentari con una perdita molto probabile visto che anche i conti correnti partecipano all’assorbimento delle perdite in caso di liquidazioni bancarie.