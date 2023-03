Cina. "Xi Jinping incontrerà Putin, poi possibile colloquio con Zelensky"

Un vertice Cina-Ucraina sarebbe inedito dall'inizio della guerra in Ucraina

Di: Redazione Sardegna Live

Il Wall Street Journal ha riportato che il leader cinese Xi Jinping avrebbe in programma di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina. Probabilmente, il vertice Cina-Ucraina, averrebbe dopo la visita del leader cinese a Mosca, dove la prossima settimana incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Il colloquio tra Xi e il presidente ucraino si svolgerebbe probabilmente online.

Ancora nessuna conferma è arrivata da Pechino. Se dovesse avvenire, il colloquio diretto significherebbe un'intenzione concreta della Cina di fare da paciere in Ucraina.

Sempre secondo il Wall Street Journal, il presidente cinese starebbe anche valutando la possibilità di visitare altri Paesi europei come parte del suo viaggio in Russia.