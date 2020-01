Giocatore dell'Arzachena ucciso in Romania: individuato presunto responsabile

Grigore Popescu, giocatore di calcio a 5, è stato assassinato il 21 dicembre a Craiova

Di: Redazione Sardegna Live

È stato individuato il presunto responsabile della morte di Grigore Popescu, il 41enne rumeno in forza dell'Arzachena ucciso in Romania la sera del 21 dicembre. Un 31enne di Craiova avrebbe colpito mortalmente Popescu, che militava nell'A.S.D. Arzachena 2015, società iscritta alla categoria C2 del campionato di calcio a 5.

La vittima si trovava a pochi chilometri da Craiova in compagnia di alcuni amici quando avrebbe avuto un diverbio con un automobilista mentre attraversava la strada. Il 31enne sarebbe sceso dall'auto aggredendo il gruppo. Nella rissa Popescu sarebbe stato colpito da un pugno cadendo a terra. L'assalitore è risalito in macchina e si è dato alla fuga.

Popescu, che abitava a Palau e lavorava come manutentore a Porto Rafael, è morto dopo una settimana di agonia in un ospedale di Bucarest. Non è chiaro se a causare il decesso sia stata la caduta o il violento colpo ricevuto.