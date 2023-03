Proteste pensioni Parigi: da corteo a scontri con le forze dell’ordine

La manifestazione si sta svolgendo in queste ore nella capitale parigina e in molte città francesi

Di: Redazione Sardegna Live

Un muro di polizia francese. Questa è una delle immagini catturate dalle telecamere e i cellulari presenti oggi a Parigi. Ma non solo questo. Un’onda di cittadini francesi è scesa per le strade a manifestare contro l’aumento dell’età pensionabile, preannunciata dal governo francese.

Gli scontri sono per il momento piccoli momenti di tensione, la situazione però potrebbe peggiorare drasticamente soprattutto nelle prossime ore. La polizia, per questa occasione, ha messo in piedi un sistema di sicurezza impressionante: è stato chiuso completamente il passaggio alle auto nell'aree del corteo brindando il centro cittadino. Tutto questo per prendere delle misure di precauzione visto che è previsto l’arrivo di almeno centomila persone nel corteo della capitale e oltre un milione di persone sono invece attese in generale in tutta la Francia.

In oltre 200 cortei, che sono stati organizzati per dire no all'età legale spostata a 64 anni per la pensione completa, partecipano non solo le persone che hanno visto sfumare e allontanare il traguardo della pensione, ma anche tantissimi giovani preoccupati per il loro futuro.