Modella uccisa e fatta a pezzi con sega elettrica e tritacarne: arrestati i parenti dell’ex marito

Alcune parti del corpo della 28enne sono state trovate in frigorifero, la testa era dentro una pentola

Di: Alessandra Leo, foto

Una fine da brividi e raccapricciante quella della povera Abby Choi, modella 28enne di Hong Kong che posava per Vogue ed Ellie. La giovane è stata uccisa barbaramente e fatta a pezzi con una sega elettrica e un tritacarne.

La sua scomparsa, come riporta Il Messaggero, è stata denunciata lo scorso 22 febbraio: sono stati giorni di ricerche disperate finché la polizia ha fatto la macabra scoperta: in quella che sembrava una vera e propria macelleria degli orrori, la casa di Abby presa in affitto da poco e non ancora arredata, sono state trovate le sue gambe dentro il frigorifero, oltre ad alcuni suoi vestiti e le armi del delitto.

La sua testa è stata invece ritrovata dentro una pentola, assieme ad altre parti del corpo, in un altro appartamento in un villaggio, secondo gli inquirenti affittato appositamente dall'assassino per disfarsi del corpo della ragazza.

Per il suo omicidio, la polizia ha arrestato i genitori e il fratello maggiore dell’ex marito, con cui Abby aveva contenziosi economici. L’ex coniuge non è stato ancora rintracciato.

Gli investigatori affermano che i familiari dell’ex marito della modella abbiano mentito per fuorviare le indagini, in quanto il fratello aveva detto di averla vista il giorno della scomparsa.