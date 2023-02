Il premier Giorgia Meloni oggi a Kiev per incontrare il leader ucraino Zelensky

Il presidente: “Per noi è fondamentale non perdere il sostegno italiano e di nessun altro Paese”

Di: Alessandra Leo, foto Fanpage

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi a Kiev per incontrare il leader ucraino Zelensky.

Come riporta Fanpage, sono ormai mesi che Meloni pianifica questo viaggio e, proprio nella settimana in cui cadrà l'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione russa il 24 febbraio scorso, adesso è diventata una missione urgente.

Il premier deve infatti dimostrare ai partner internazionali che il suo governo non farà mai mancare l'appoggio all'Ucraina e la fedeltà alla Nato, necessità che si è fatta sempre più pressante dopo le dichiarazione di Silvio Berlusconi contro Zelensky.

Sempre secondo Fanpage, l'incontro tra i due leader si sarebbe dovuto svolgere domani, martedì 21, ma secondo quanto anticipato dalla Reuters la partenza è stata anticipata a oggi.

Ieri il leader ucraino ha rilasciato un'intervista ai giornali italiani, “Sole 24 ore”, “La Repubblica” e “La Stampa”, definendosi “fiducioso che la premier Giorgia Meloni possa tenere compatto il governo”.

“Per noi è fondamentale non perdere il sostegno italiano e di nessun altro Paese, che abbiamo coltivato con grande sforzo contro l'intensa campagna di disinformazione del Cremlino” ha affermato Zelensky.