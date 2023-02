Terremoto, il calciatore Christian Atsu è morto: ritrovato il suo corpo fra le macerie

Nei giorni scorsi era stata smentita la notizia del suo ritrovamento vivo e del ricovero in ospedale

Di: Alessandra Leo

Christian Atsu, attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, è tra le vittime del terremoto in Turchia. Come riporta l’Agi, il suo corpo è stato ritrovato tra le macerie.

Come informa La Repubblica, nei giorni scorsi era stata smentita la notizia del suo ritrovamento vivo e del ricovero in ospedale: Atsu risultava ancora disperso, come confermato dall'allenatore dell'Hatayspor Volkan Demirel all'Afp. "Le notizie che ho non sono buone, non è stato ancora trovato" aveva detto.

Atsu giocava nell'Hatayspor, squadra della provincia del Sud della Turchia devastata dal sisma. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Twitter.