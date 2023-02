Si tuffa da moto d'acqua per nuotare coi delfini: 16enne assalita e uccisa da uno squalo

Lo squalo ha risalito il fiume avvicinandosi alla foce, dove ha assalito la giovane

Di: Redazione Sardegna Live

Una giovane di 16 anni è stata assalita e uccisa da uno squalo mentre nuotava nel fiume Swan a Perth, capitale dell'Australia Occidentale.

Secondo quanto riportato dal sito Watoday, la ragazza si trovava a bordo di una moto d'acqua con alcuni amici, e si era gettata in acqua per nuotare con dei delfini all'altezza della località di Fremantle, non molto distante dalla foce del fiume.

"Non è insolito che uno squalo risalga così tanto il fiume, ora abbiamo diffuso un'allerta per avvisare la popolazione che è avvenuto questo incidente", ha commentato l'ispettore Paul Robison, ricordando si tratta del primo attacco mortale di uno squalo nel fiume in un secolo.