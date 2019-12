UniNuoro a Bruxelles per il programma “Young work and territory in Sardinia”

UniNuoro sarà presente a Bruxelles dal 9 al 13 dicembre per partecipare al Progetto formativo di Focus Europe “Young work and territory in Sardinia”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – L.R. del 28 dicembre 2018, n.48 all’art. 4 comma 21 .

In quell’occasione verrà ufficialmente presentato presso la sede della RAS il Centro Studi sui Diritti della persona e dei popoli, recentemente istituito a Nuoro.

Il dott. Fabrizio Mureddu, Commissario straordinario di Uninuoro, illustrerà le principali finalità e le azioni del Centro tra cui l’edizione 2020 della International Summer School “The Future of Human Rights in Europe” e il ciclo di incontri “Uno sguardo sul mondo” attraverso il quale si intende offrire al pubblico, informazioni sulle situazioni di crisi, sul piano internazionale, di cui si parla spesso, ma delle quali con difficoltà si hanno elementi conoscitivi per comprendere appieno fatti, azioni ed eventi che si verificano in paesi esteri.

La prof.ssa Maria Cristina Carta, Ricercatrice di Diritto dell’Unione europea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari/UniNuoro terrà due lezioni in materia di Processo d’integrazione europea e diritti di cittadinanza e Tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo.

YOUNG WORK AND TERRITORY IN SARDINIA ha l’obiettivo di offrire assistenza tecnica alla rete degli enti locali della Sardegna affinchè vengano attuate misure in grado di sopperire alla assenza di professionalità specializzate nella conoscenza dell’Europa e degli strumenti che mette a disposizione degli enti locali, con l’obiettivo di affiancare i dipendenti dei comuni di riferimento e i relativi uffici, con una restituzione delle professionalità formate, affinchè svolgano uno stage di affiancamento alle amministrazioni comunali di riferimento durante l’intero iter formativo.

Gli Enti Locali della Sardegna saranno i beneficiari delle attività del progetto potendo coinvolgere giovani professionalità del proprio territorio, che rappresenteranno un valore aggiunto da reinvestire nelle attività dell’ente, qualificandolo in chiave europea grazie alla conoscenza e alla capacità di applicazione degli strumenti europei a finanziamento diretto della Commissione Europea.

Di seguito il programma dei lavori:

STAGE FINALE Sede Regione Autonoma della Sardegna, Rond Point Schuman, 14 Bruxelles, 9-13 Dicembre 2019

Martedì 10 Dicembre 2019

9,30/10,30 – Presentazione Stage Finale

QUIRICO SANNA – ASSESSORE ENTI LOCALI DELLA REGIONE SARDEGNA UMBERTO OPPUS – DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA PIERO COMANDINI – VICEPRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA GIUSEPPE CAPPAI – PRESIDENTE FOCUS EUROPE EFISIO DE MURU – CDA FOCUS EUROPE

10,30/11,30 – Processo di integrazione europea e diritti di cittadinanza • MARIA CRISTINA CARTA – DOCENTE DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – UNIVERSITA’ DI SASSARI-UNINUORO

11,30/12,00 – COFFEE BREAK

12,30/14,00 – Progettazione comunitaria: dalla teoria verso una leva del cambiamento • MASSIMO TEMUSSI – PRESIDENTE ASPAL SARDEGNA

14,00/15,30 – PRANZO

15,30/16,00 – Le attività del Centro Studi sui Diritti della persona e dei popoli • FABRIZIO MUREDDU – COMMISSARIO STRAORDINARIO UNINUORO

16,00/17,00 – Diritti umani e Unione Europea • MARIA CRISTINA CARTA – DOCENTE DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – UNIVERSITA’ DI SASSARI – UNINUORO

20,00/22,30 – CENA

Mercoledì 11 Dicembre 2019

9,30/11,30 – La nuova programmazione comunitaria

FABIO ROCCUZZO – DIRETTORE FOCUS EUROPE ANDREA MURGIA – FUNZIONARIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

11,30/12,00 – COFFEE BREAK

12,00/13,30 – La Sardegna e i fondi strutturali • ANDREA MURGIA – FUNZIONARIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

13,30/15,00 – PRANZO

15,00/17,00 – “Le dinamiche del potere europeo: processo decisionale e azioni di lobbying” • MARIA CRISTINA SCARFIA – SENIOR ADVISER INTERNAL MARKET, DELEGAZIONE DI CONFINDUSTRIA PRESSO L’UE

20,00/22,30 – CENA

Giovedì 12 Dicembre 2019

9,30/11,45 – Presentazione dei working papers elaborati durante il percorso formativo in Sardegna (Attività organizzata in 5 gruppi di lavoro).

DANIELE GIZZI – PROJECT MANAGER FOCUS EUROPE FESTA CESARE – FORMATORE FOCUS EUROPE

11,45/12,00 – COFFEE BREAK

12,00/13,30 – Analisi, discussione e valutazione dei working papers.

DANIELE GIZZI – PROJECT MANAGER FOCUS EUROPE FRANCESCO GAGLIARDI – FORMATORE FOCUS EUROPE

13,30/14,30 – PRANZO

14,30/17,00 – Creazione e organizzazione dei gruppi di lavoro per la definizione di una proposta progettuale (Attività organizzata in 5 gruppi di lavoro).

20,00/22,30 – CENA

Venerdì 13 Dicembre 2019

9,30/13,00 – Prosecuzione dei lavori di gruppo e pianificazione steps successivi

13,00/13,30 – Questionario di valutazione e debriefing

13,30/13,45 – Conclusioni • FABIO ROCCUZZO – DIRETTORE FOCUS EUROPE

Al termine delle attività è previsto il trasferimento verso l’aeroporto di Bruxelles Charleroi per il rientro con il volo Ryanair

Bruxelles Charleroi – Cagliari Elmas delle ore 17:50