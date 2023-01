Guerra nucleare, "Orologio dell'Apocalisse" a 90 secondi dalla mezzanotte. "Mai così vicini alla fine del mondo"

"Viviamo in un periodo di pericolo senza precedenti", dichiara Rachel Bronson, il numero uno del "Bullettin of Atomic Scientists"

Di: Redazione Sardegna Live

Il disastro nucleare sarebbe sempre più vicino secondo il "Bollettino degli Scienziati Atomici" che scrive che l'Orologio dell'Apocalisse è a soli 90 secondi dalla mezzanotte, ovvero dalla catastrofe.

Gli studiosi dell'Univeristà di Chicago, che annualmente misurano i pericoli di un olocausto nucleare, hanno pubblicato un inedito comunicato stampa con la in inglese, russo e ucraino. Per gli esperti, infatti, a causa del conflitto in corso nell'Europa orientale, il mondo non è mai stato così vicino all'apocalisse. Lo scorso anno segnava 100 secondi alla mezzanotte.

"Viviamo in un periodo di pericolo senza precedenti, e l'Orologio dell'Apocalisse riflette questa realtà", afferma Rachel Bronson, il numero uno del "Bullettin of Atomic Scientists". "Il governo americano, i suoi alleati della Nato e l'Ucraina hanno molteplici canali di dialogo. Chiediamo ai leader di esplorarli" così da poter spostare le lancette indietro e allontanare la fine, ha aggiunto.

"Stiamo spostando l’orologio in avanti, e questo e il momento più vicino alla mezzanotte", ha dichiarato il gruppo nello svelare il nuovo orario, citando in particolare, ma "non esclusivamente", "i crescenti pericoli di guerra in Ucraina".Gli scienziati hanno preso in considerazione anche "le continue minacce poste dalla crisi climatica e il fatto che eventi devastanti, come la pandemia di Covid-19, non possono più essere considerati come eventi rari che si verificano solo una volta ogni cento anni".