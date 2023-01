Algeria-Italia, accordo per nuovo gasdotto in Sardegna

“Sarà un gasdotto speciale che trasporterà gas, idrogeno, ammoniaca e anche l'elettricità” ha detto il presidente algerino Tebboune

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha affermato che il suo Paese ha raggiunto un accordo con l'Italia per realizzare "un progetto per un nuovo gasdotto" che lo colleghi alla Sardegna per trasportare "gas, idrogeno, ammoniaca e anche elettricità".

Saranno "i tecnici" a determinare "il periodo di attuazione" che comunque "sarà di breve durata", ha detto Tebboune nella conferenza stampa congiunta con la Premier Giorgia Meloni tenuta al palazzo presidenziale di Algeri e trasmessa dalla tv di Stato algerina.

"Abbiamo concordato oggi un progetto per un nuovo gasdotto, l'inizio dello studio" di fattibilità" e poi la realizzazione. Sarà un gasdotto speciale che non è simile a quello esistente. Trasporterà gas, idrogeno, ammoniaca e anche l'elettricità", ha aggiunto.