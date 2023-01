Sopravvive 24 giorni mangiando dadi e aglio in polvere: naufrago tratto in salvo

Grazie a uno specchietto, dopo quasi un mese è riuscito ad attirare l'attenzione di un pilota aereo

Di: Redazione Sardegna Live

Una storia incredibile quella che giunge dai Caraibi, dove la Marina colombiana ha salvato un naufrago della Dominica, che ha raccontato di essere sopravvissuto per 24 giorni alla alla deriva su una barca a vela mangiando dadi Maggi, ketchup e aglio in polvere.

Ne dà notizia il Guardian. Il 47enne Elvis François ha tentato la mossa della disperazione, scrivendo la parola "Help" ("Aiuto") sullo scafo del natante. Avvistata l'imbarcazione dall'alto, a 120 miglia nautiche a nord-ovest della penisola di Guajira, l'uomo è stato portato nella città portuale di Cartagena da una portacontainer di passaggio.

François ha ricostruito alle autorità la vicenda, spiegando come tutto sia iniziato a dicembre, quando le correnti hanno spinto in mare la sua barca a vela mentre stava effettuando riparazioni al largo dell'isola di St Martin, nelle Antille olandesi, dove vive.

"Ho chiamato i miei amici, hanno provato a contattarmi, ma ho perso il segnale. Non c'era altro da fare che sedersi e aspettare", ha spiegato in un video diffuso dalla Marina. Grazie a una serie di segnalazioni effettuate col riflesso di uno specchietto, l'uomo è riuscito ad attirare l'attenzione del pilota di un aereo. I soccorritori hanno riferito di aver trovato il naufrago in buona salute.