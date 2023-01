A ruba il libro del principe Harry: record di vendite per “Spare”

Le rivelazioni contenute nell’autobiografia rappresentano solo una parte di quanto il principe Harry avrebbe potuto raccontare.

Di: Redazione Sardegna Live

L’interesse delle persone per la Casa Reale non è senza dubbio diminuito, considerato il successo che sta riscuotendo il libro del principe Harry. La versione in lingua inglese ha venduto più di 1,4 milioni di copie nel suo primo giorno di pubblicazione e su Amazon Italia è il libro più venduto (costo 23,75 euro)

"Quello di Spare rappresenta il più grande totale di vendite nel primo giorno di uscita per qualsiasi libro di saggistica mai pubblicato da Penguin Random House, il più grande editore commerciale del mondo", ha dichiarato la casa editrice.

Intanto, stando a un'ultima intervista concessa a Byrony Gordon, firma del Daily Telegraph, riportata dall'Ansa, il duca di Sussex afferma che in origine il volume aveva una lunghezza "doppia" e che dalla revisione finale è stato escluso materiale sufficiente a dar vita a "un altro libro”.

I dettagli eliminati riguarderebbero in particolare i suoi rapporti, prima e dopo il matrimonio con Meghan, col padre Carlo, succeduto sul trono alla regina Elisabetta come re Carlo III nel settembre scorso, e soprattutto col fratello maggiore William, erede della corona.

La versione finale di “Spare” (Il Minore) non comprende rivelazioni la cui diffusione "mio padre e mio fratello non avrebbero mai perdonato", ha detto Harry.