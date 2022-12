Papa Francesco: “Ho già firmato le dimissioni in caso di impedimento medico”

Intervista al quotidiano spagnolo Abc. Poi l’annuncio: “Entro due anni una donna alla guida di un dicastero”

Di: Redazione Sardegna Live

“Ho già firmato le mie dimissioni”, in caso “di impedimento medico”. Lo ha rivelato Papa Francesco in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Abc. Il Pontefice riferisce di averle consegnate all'allora Segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone. “Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già’. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato”.

“E' la prima volta che lo dico”, ha sottolineato Bergoglio, e poi con la sua solita ironia, ha aggiunto: “Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederlo a Bertone: 'Dammi il pezzo di carta!'. Probabilmente lo ha consegnato al cardinale Pietro Parolin, nuovo Segretario di Stato”.

Entro due anni una donna guiderà un dicastero, ha detto ancora Papa Francesco nell'intervista. “Ne ho in mente una per un dicastero che si renderà vacante tra due anni. Non c'è nessun ostacolo a che una donna guidi un dicastero dove un laico possa essere prefetto” ha detto.

A quasi dieci anni dalla rinuncia di Benedetto XVI, papa Francesco ha detto al quotidiano spagnolo Abc che “lo visito spesso e vengo edificato dal suo sguardo trasparente. Vive in contemplazione... Ha un buon senso dell'umorismo, è lucido, molto vivo, parla piano ma segue la conversazione. Ammiro la sua lucidità. È un grande uomo”. E su che cosa apprezza di più nel suo predecessore, Bergoglio ha detto che “è un santo. È un uomo di alta vita spirituale”.