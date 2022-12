Spende oltre 700mila euro ricevuti per sbaglio: condannato a 18mesi di carcere

Spende tutto quel che si ritrova improvvisamente sul conto, ma viene denunciato. Per l’uomo ora si aprono le porte del carcere

Di: Ilaria Cardia

Quel che per molti potrebbe sembrare un sogno, per Abdel Ghandia è divenuto successivamente un incubo. Infatti, il rapper australiano di 24 anni noto come “Slimmy” ora dovrà pagare il suo conto con la giustizia per aver illecitamente speso il denaro (759.314 dollari, oltre 720 mila euro) ricevuto per sbaglio sul suo conto corrente attraverso un bonifico.

Chi erano i proprietari del denaro – Si tratta di una coppia: lei è la nota nutrizionista di Instagram, Tara Thorne, e lui è suo marito Corey. I due erano nelle fasi finali della compravendita della casa dei loro sogni sulle spiagge settentrionali di Sidney, quando gli è stato suggerito di trasferire quei 759.314 dollari su un conto della Commonwealth Bank, rivelatosi poi essere appunto quello di Ghadia.

Quando la coppia ha scoperto l’errore ha avviato un’azione legale per recuperare i fondi, ma Ghadia aveva già speso tutto.

Come sono stati spesi i soldi – I fatti risalgono allo scorso anno. L'uomo, una volta trovata la cifra nel conto corrente, ha speso tutti i soldi immediatamente acquistando valuta estera, lingotti d'oro, vestiti di marca e prodotti per la cosmesi.

La condanna – Qualche mese dopo, il rapper finisce sotto processo per appropriazione indebita. “Condannato a 18 mesi di carcere per aver speso oltre 700.000 dollari in contanti finiti casualmente sul suo conto invece di dire alla sua banca dell'errore” questa la sentenza che il tribunale locale di Burwood, a ovest di Sydney, stabilita nei confronti di Abdel Ghadia.