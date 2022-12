Morto un altro giornalista durante il Mondiale in Qatar

Dopo il decesso improvviso dell'inglese Grant Wahl durante Argentina-Olanda, il secondo giornalista in pochi giorni è venuto a mancare: si tratta del fotoreporter Khalid al-Misslam

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il dramma del 48enne inglese Grant Wahl, un altro giornalista è morto durante i Mondiali in Qatar. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV, Khalid al-Misslam.

"I canali Al-Kass piangono la morte di Khaled Al-Musallam", si legge in un tweet dell'emittente che ha condiviso un'immagine del reporter.

Secondo il portale Gulf Times, "Al-Misslam, un qatariota, è morto improvvisamente mentre copriva la Coppa del Mondo".

Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma si tratta del secondo triste episodio in pochi giorni, dopo la scioccante morte di Wahl durante Argentina-Olanda.