Iran. Attore teatrale ed ex calciatore condannati a morte per proteste contro il regime

Pena capitale imminente: sono accusati di "tradimento" per aver preso parte alle manifestazioni contro l'uccisione di Mahsa Amini

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno entrambi giustiziati Hossein Mohammadi e Amir Nasr-Azanadi. Il primo attore teatrale, 26 anni, arrestato per aver preso parte alle proteste contro il regime che animano l'Iran ormai da quasi tre mesi, a seguito della morte di Mahsa Amini.

Il secondo ex calciatore, anch'esso ventiseienne, condannato a morte per lo stesso motivo. Bbc Persia spiega che il capo del tribunale di Isfahan, Asadollah Jafari, ha dichiarato che l'ex calciatore di Sepahan e Tractor è “uno dei 9 imputati nel caso in cui tre agenti di sicurezza sono stati martirizzati durante i disordini del 25 novembre”.

Entrambi sono accusati di "tradimento" e le esecuzioni sarebbero imminenti.