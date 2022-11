I Mamuthones protagonisti in Brasile: storica esibizione sotto il Cristo di Rio

Mamuthones e Issohadores della Pro Loco di Mamoiada ospiti del consolato italiano a Rio de Janeiro. "Un'emozione portare la Sardegna in giro per il mondo"

Di: Redazione Sardegna Live

La maschere simbolo del carnevale sardo protagoniste nella città simbolo del carnevale mondiale. I Mamthones e Issohadores della Pro loco di Mamoiada si sono esibiti oggi al cospetto della maestosa statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, ospiti del consolato italiano in Brasile.

"Ennesima esibizione internazionale per il gruppo dei Mamuthones e Issohadores della Pro Loco di Mamoiada - racconta a Sardegna Live il presidente della Pro Loco mamoiadina, Raffaele Bindinelli -. Un'emozione indescrivibile essere protagonisti di un evento di tale portata e portare la storia di un piccolo paradiso del centro Sardegna così lontano".

"Essere a Rio de Janeiro è la prosecuzione di un percorso di promozione territoriale del nostro paese e della nostra intera isola in giro per il mondo che ci ha portato recentemente a Singapore, in Spagna, in Francia e a Mosca".

"Come ben sappiamo - ricorda Bindinelli - sono stati due anni durissimi a causa della pandemia, con tutto il mondo del folklore paralizzato, serviva ripartire alla grande e dare un bel segnale di normalità".

"A Rio il gruppo è stato protagonista dell’evento organizzato dal consolato italiano e da Silvio Podda, eccellenza della cucina sarda nella metropoli che ha organizzato e pianificato l’evento. Sfilare sotto l’imponente Cristo Redentore davanti a centinaia di turisti in festa è stato emozionante per il significato che rappresenta per il Brasile intero questo monumento".

"Ascoltare il suono delle campane dei Mamuthones e veder volare le funi degli Issohadores in un panorama mozzafiato pieno di spiritualità è stato un orgoglio indescrivibile, a dimostrare che la nostra tradizione ha un valore assoluto con estimatori in tutto il mondo", conclude Raffaele Bindinelli.

GUARDA IL VIDEO DELL'ESIBIZIONE