Migranti: Ue convocherà i ministri degli Interni. "No a liti tra Stati"

A Bruxelles per risolvere le tensioni tra i paesi dell'Ue su come affrontare la gestione dei richiedenti asilo

Di: Redazione Sardegna LIve

I funzionari di Bruxelles stanno elaborando un piano di emergenza per risolvere le crescenti tensioni tra i paesi dell'Ue su come affrontare la gestione dei richiedenti asilo soccorsi in mare. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, a Politico.

"La Commissione ha chiesto una riunione straordinaria dei ministri degli Affari interni per discutere la crisi e prendere in considerazione i prossimi passi nel piano d'azione", ha affermato Schinas. La riunione straordinaria dei ministri dell'interno dovrebbe essere convocata dalla Repubblica ceca, che attualmente detiene la presidenza a rotazione del Consiglio.

"Non possiamo permettere a due Stati membri di combattersi in pubblico e creare un'altra mega crisi politica sulla migrazione", ha detto Schinas. La Commissione sta quindi "prendendo l'iniziativa" di chiedere "una riunione ministeriale prima del consiglio Giustizia e affari interni previsto di dicembre".

L'incontro straordinario dovrebbe affrontare la disputa tra Parigi e Roma sullo sbarco dei migranti dalle nave Ong. E l'incontro "sarebbe un momento in cui, ancora una volta, la Commissione cercherà di destreggiarsi con un piano d'azione con iniziative concrete per l'intera rotta del Mediterraneo centrale", ha spiegato Schinas.