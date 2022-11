Compleanno e invitati assenti. Mamma lo racconta con un video su TikTok, le immagini diventano virali

Il racconto, divenuto virale nel web, ha commosso il mondo soprattutto per l’immagine della piccola da sola che mangia la pizza

Di: Redazione Sardegna live

Una sala vuota addobbata a festa. Una bambina di tre anni che mangia da sola una fetta di pizza. Una torta di Frozen integra e ancora nella confezione. Un cartone di pizza gettato nella spazzatura. Immagini significative quelle raccolte e documentate da Breanna Strong, la giovane mamma ventisettenne di Avery che dopo aver organizzato la festa di compleanno di sua figlia si è ritrovata da sola con la stessa.

Breanna ha deciso di raccontare il suo dispiacere su TikTok. Il video è diventato virale: più di 3 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti che testimoniavano esperienze analoghe.

"Abbiamo invitato 27 bambini alla terza festa di compleanno di Avery – ha scritto la mamma nel video – Nessuna delle sue amiche si è presentata". "Denaro e tempo sprecati” e ancora "Così si spezza davvero il cuore di mia mamma".

Di certo la responsabilità non può essere attribuita alle giovani invitate, ancora troppo piccole per poter recarsi autonomamente alla festa. Breanna, infatti, ha spiegato che c'era un evento programmato su Facebook, ma le sette famiglie che hanno inizialmente risposto "sì" hanno cambiato le loro scelte la mattina del compleanno e altre non hanno proprio fatto sapere nulla.