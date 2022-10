E’ morto Amou Haji, l’uomo più sporco del mondo

Aveva 94 anni. Non si lavava dal 1954 “per paura di ammalarsi”

Di: Redazione Sardegna Live

E’ morto in Iran a 94 anni l’eremita Amou Haji, soprannominato “l'uomo più sporco del mondo”. L'agenzia di stampa Irna ha riferito che l'uomo è deceduto domenica nel villaggio di Dejgah, nella provincia meridionale di Fars.

L’uomo non si lavava dal 1954 “per paura di ammalarsi” e soltanto qualche mese fa gli abitanti del villaggio lo avevano portato in un bagno per lavarsi. Amou aveva soltanto un vizio, quello di fumare una pipa, pur utilizzando un tabacco decisamente insolito, realizzato con escrementi di animali.

Pare che temesse anche il cibo e le bevande fresche, pensando che anche questo lo avrebbe fatto ammalare. Mangiava carne di animali morti per strada. In particolare, il suo cibo preferito era il porcospino in decomposizione e beveva l'acqua da una lattina di olio foderata di ruggine.