Morto Robbie Coltrane, interpretò Hagrid nei film di Harry Potter

L’attore scozzese aveva 72 anni, era malato da tempo. Daniel Radcliffe: "Era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato"

Di: Redazione Sardegna Live

L'attore scozzese Robbie Coltrane, celebre per aver interpretato Rubeus Hagrid nei film di Harry Potter, è morto all'età di 72 anni. Era malato da circa due anni, è deceduto in un ospedale vicino alla sua casa a Larbert, in Scozia.

"Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni", ha detto la sua agente Belinda Wright. "Oltre a essere un attore meraviglioso, era intelligente, brillantemente spiritoso - ha aggiunto - e dopo 40 anni in cui sono stata la sua agente mi mancherà".

Robbie Coltrane è stato Hagrid in tutti gli otto film della saga cinematografica: Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e il principe mezzosangue (2009), Harry Potter e i doni della Morte - Parte 1 (2010) e Harry Potter e i doni della Morte - Parte 2 (2011).

"Non conoscerò mai più nessuno lontanamente come Robbie - è il post dell'autrice della saga letteraria J.K. Rowling -. Era un talento incredibile, unico, e sono stato fortunato a conoscerlo, lavorare con lui e ridere a crepapelle con lui. Mando il mio affetto e le più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli".

Daniel Radcliffe, diventato famoso proprio per il ruolo di Harry Potter: "Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e ci faceva ridere costantemente da bambini sul set. Ho ricordi particolarmente affettuosi di lui che teneva alto il morale sul set del Prigioniero di Azkaban, quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e scherzava per tenere alto il morale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver avuto modo di incontrarlo e lavorare con lui e sono molto triste per la sua morte. Era un attore incredibile e un uomo adorabile".