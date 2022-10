Mosca: “Pronti a considerare un incontro tra Biden e Putin al G20”

Lavrov: “Nucleare solo se la Russia rischia l’annientamento”. Nuovo raid russo a Zaporizhzia

Di: Redazione Sardegna Live

La guerra in Ucraina giunge ormai al 230esimo giorno.

Il ministro degli Esteri Lavrov ha affermato che Mosca farà ricorso al nucleare solo se la Russia dovesse rischiare di essere annientata.

Intanto, come riporta TgCom 24,le forze militari russe hanno attaccato di nuovo, nella notte, la città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale, per cui sono state emesse allerte aeree in tutte le regioni.

Gli attacchi russi sulle città ucraine sono stati condannati dai Paesi occidentali durante l'Assemblea generale dell'Onu. Il Cremlino si dice pronto a considerare un incontro tra Biden e Putin in occasione del G20 in Indonesia a novembre.

La prossima settimana la Nato condurrà un'esercitazione della sua forza nucleare di routine, pianificata ben prima che scoppiasse la guerra.