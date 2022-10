Il cane gioca con il telecomando e compra 70 euro di video porno

La bizzarra vicenda in North Carolina: il padrone Thomas Barnes si è ritrovato a dover pagare una bolletta per l'acquisto dell'abbonamento Hustler disposto dal suo barboncino

Di: Redazione Sardegna Live

Una curiosa storia che ha dell'inverosimile dal North Carolina, dove il padrone di un barboncino è stato costretto a pagare decine di dollari per via di un acquisto effettuato dal suo cane.

E se l’acquisto riguarda film pornografici, la vicenda diventa ancora più singolare. Come racconta il Daily Mirror, l'americano Thomas Barnes, che tra l’altro vive di sussidi, si è ritrovato a dover pagare una bolletta del corrispettivo, in dollari, di 70 euro per l'acquisto di film porno effettuato accidentalmente dal suo barboncino che sul divano, giocandoci, deve aver schiacciato i tasti del telecomando che hanno portato all'acquisto. Il cane ha inavvertitamente sottoscritto un abbonamento a Hustler, un canale tv premium pornografico semi-hardcore.

Una volta resosi conto del fatto, il padrone ha immediatamente contattato il provider satellitare spiegando come fossero andate le cose. L'operatore telefonico gli avrebbe assicurato che il problema sarebbe stato risolto con tanto di rimborso ma così non è stato. L'uomo ha fatto sapere di non voler pagare i 70 euro di abbonamento aggiuntivi.

La scelta di non pagare il servizio Hustler gli è valsa l'interruzione dell'intero servizio. La storia risale al 2019 ma è tornata sulle pagine di alcuni giornali statunitensi in questi giorni. L'uomo ha contattato la Federal Communications Commission per presentare un reclamo sull'accusa.