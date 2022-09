Spazio, Cristoforetti comandante della Iss: "Grazie all'Italia se sono qui"

E’ la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Iss

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"E' un privilegio rappresentare l'Europa e l'Italia. Grazie davvero all'Italia e a tutte le italiane e a tutti gli italiani che mi hanno sempre supportata in questa missione". A dirlo è stata l'astronauta italiana dell'Esa, Samantha Cristoforetti, ricevendo le 'chiavi' della Iss dal cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, un gesto che dà inizio al ruolo di comandante della Iss di AstroSamantha.

"E' un privilegio e onore, se sono qui è grazie a tutti le conquiste che l'Italia ha raggiunto in ambito spaziale" ha detto Samantha. Cristoforetti ha avuto su TikTok 50 milioni di like in una sinergia Esa-Asi sulla gestione del suo profilo.