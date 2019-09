Monete da 2 euro: alcune possono valere anche 2 mila euro

Ecco quali

Di: Redazione

Controllate le monete che avete da 2 euro perché secondo il sito specializzato flooxernow.com ne esisterebbero alcuni tipi che per via della loro eccezionalità potrebbero avere un valore anche superiore ai 2 mila euro.

Attualmente, come ricorda il Corriere della Sera, circolano 184 versioni diverse di monete euro alle quali si addizionano quelle commemorative. Ai 19 Paesi Ue che hanno adottato l’euro, si aggiungono i quattro Stati che possono coniare monete in virtù di accordi bilaterali con l’Unione europea: San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco e il Principato di Andorra.

Ecco la lista delle edizioni più ricercate dai collezionisti.

- Monaco (2007): è la moneta da 2 euro considerata di maggior valore: coniata a Monaco nel 2007 per onorare Grace Kelly, l'attrice che ha sposato il Principe Ranier III diventando Principessa Consorte di Monaco;

- San Marino (2004): nel 2004 il piccolo Stato ha deciso di coniare 110.000 monete per onorare Bartolomeo Borghesi, un noto storico italiano che si è distinto nell'area della numismatica e dell'archeologia;

- Finlandia (2004): nel 2004 la Banca centrale europea ha approvato la prima serie di monete commemorative e, seguendo le sue istruzioni, la Finlandia ha coniato mezzo milione di monete da 2 euro che hanno reso omaggio ai 10 nuovi membri dell'UE;

- Vaticano (2005): le monete coniate in questo piccolo paese sono, generalmente, molto apprezzate dai collezionisti. In particolare, hanno un grande valore le 100.000 unità prodotte nel 2005 per commemorare la Giornata della Gioventù tenutasi a Colonia;

- Belgio (2005): in occasione del restauro e della riapertura dell'Atomium di Bruxelles nel 2006, il Belgio ha prodotto 6 milioni di monete con impressa l'immagine di questo monumento;

- Slovenia (2007): per celebrare il 50° anniversario della firma del Trattato di Roma, pietra miliare del progetto di integrazione europea, in Slovenia è stata coniata un'edizione speciale di 40.000 monete;

- Spagna (2009): nel 2009 sono state coniate 100.000 monete per commemorare l'anniversario dell'Unione economica monetaria. In questo caso si è verificato un errore: le stelle raffigurate sulla faccia della moneta sono state coniate su una scala più grande del design originale;

- Malta (2011): un'edizione limitata di 430.000 monete è stata coniata per commemorare le prime elezioni maltesi del 1849.