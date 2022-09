Esauriti i biglietti aerei in partenza dalla Russia dopo il discorso di Putin

Il presidente russo ha dichiarato una mobilitazione parziale con il richiamo dei militari della riserva

Di: Redazione Sardegna Live

Quasi tutti i biglietti per i voli in partenza dalla Russia sono andati esauriti in poche ore dopo che Vladimir Putin ha annunciato una mobilitazione parziale dei riservisti. E’ quanto riporta il giornale britannico Guardian.

I dati di Google Trends hanno mostrato un'impennata nelle ricerche di Aviasales, il sito web più popolare in Russia per l'acquisto di voli, dopo che l'annuncio del presidente russo ha fatto temere che gli uomini 'abili' al combattimento non potessero espatriare. Secondo Aviasales, i voli da Mosca verso Georgia, Turchia e Armenia, destinazioni che consentono ai russi di entrare senza visto, sono andati esauriti dopo pochi minuti dall'annuncio di Putin.

Nelle scorse ore in un discorso in tv Putin ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva. "Nella sua aggressiva politica anti-russa, l'Occidente ha superato ogni limite" detto il presidente russo preannunciando che userà "tutti i mezzi a nostra disposizione" e che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro. "Non sto bluffando", ha poi aggiunto.