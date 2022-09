Inviato del papa coinvolto in sparatoria a Zaporizhzhia : "Non sapevo dove fuggire"

Il cardinale Krajewski è riuscito a mettersi in salvo

Di: Redazione Sardegna Live

Il cardinale Krajewski, elemosiniere del papa, è rimasto coinvolto in una sparatoria mentre portava aiuti nella sua missione in Ucraina.

Mentre stava caricando viveri insieme su un pulmino a Zaporizhzhia insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, accompagnato da un soldato, il porporato è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.

Alla seconda delle tappe previste, ha raccontato Krajewski a Vatican news, il gruppo è stato raggiunto da colpi d’armi da fuoco e il cardinale, insieme agli altri, si è dovuto mettere in salvo.

"Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove fuggire... perché non basta correre, bisogna sapere dove".