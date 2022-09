Biden a Putin su utilizzo armi nulceari: "Non farlo, risponderemmo"

"Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe", afferma Biden

Di: Redazione Sardegna Live

Biden mette in guardia il presidente russo Vladmir Putin sulla guerra in Ucraina e sull’uso di armi nucleari o chimiche. "Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe".

Il presidente statunitense ha rilasciato questa dichiarazione nel corso di un’intervista a 60 Minutes, della quale sono stati diffusi degli estratti.

Biden non entra nei dettagli di quale potrebbe essere la risposta americana limitandosi ad affermare che "sarebbe consequenziale". Se il Cremlino decidesse di usare armi chimiche o nucleari diventerebbe "ancora di più paria nel mondo".