La Sirenetta nera della Disney e la polemica sul web

La versione live-action del classico di Ron Marshall arriverà a maggio 2023 con la cantante e attrice di colore Halle Bailey. Il primo teaser trailer ha scatenato non poche discussioni

Di: Redazione Sardegna Live

Il primo teaser trailer di "Little Mermaid" che ha come protagonista una Sirenetta nera ha creato non poche polemiche sul web, con i detrattori all'attacco: "la Sirenetta non è nera, i canoni dei personaggi vanno rispettati", oppure “il politicamente corretto ha rotto”.

Per altri, invece, non è affatto un problema il colore della pelle della protagonista perché, come dicono alcuni, "le sirene nel folklore africano esistono" e che addirittura "sono creature inventate, che non esistono nella realtà".

La reazione di molte persone nere, in particolar modo le bambine, è invece molto positiva, poiché permette loro di rivedersi in una principessa Disney che "è nera come me".

In difesa della Sirenetta Halle Bailey, si è schierata Djarah Kan, scrittrice e attivista italo-ghanese che in un lungo posta su Instagram ha scritto: "I sommelier dell'accuratezza dei live action Disney e i Fasci in difesa della memoria dell'infanzia degli anni Novanta non riescono proprio a mandare giù l'idea che la loro tanto amata sirenetta bianca. Non voglio nemmeno ritornare sulla polemica di quanti, nel tentativo di nascondere il loro sincero e genuino fastidio razzista, si arrampichino sugli specchi improvvisandosi esperti del folklore danese, o mitologia greca perché le sirene nel folklore africano, esistono".

Halle Bailey, protagonista della vicenda m, ha scritto: “Ero felicissima quando sono stata scelta. All’inizio però mi sono sentita come se questo ruolo fosse quasi troppo grande per me. Ancora adesso credo di sognare se ci penso. Sono così grata e felice per aver avuto questa splendida opportunità. Le critiche? Provo a non farmi condizionare delle cose negative. La mia Ariel sarà bellissima e sono tanto contenta di far parte di un cast così speciale".

Il regista Rob Marshall non ha mai fatto un passo indietro sulla sua scelta, dimostrandosi sempre molto entusiasta: "Possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, gioventù, innocenza e sostanza, oltre a una gloriosa voce da cantante: tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico".