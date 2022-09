Elisabetta. Rischio code di trenta ore per la camera ardente

Più di un milione di sudditi si muoverà per portarle l'ultimo saluto alla regina

Di: Redazione Sardegna Live

Londra si appresta a rendere omaggio alla regina Elisabetta. Le autorità sono al lavoro per contrastare l'altissimo rischio paralisi per la capitale. Si stima che da domani, quando la salma della sovrana tornerà nella City, a lunedì, giorno dei funerali, più di un milione di sudditi si muoverà per portarle l'ultimo saluto. Un milione è anche il numero delle persone che raggiungerà la capitale per le esequie.

Il personale delle forze dell'ordine e i responsabili dei trasporti sono stati richiamati in servizio per un aumento dei turni di straordinario in modo da provare a contenere l'ondata di britannici in arrivo a Londra per salutare la sovrana.

Secondo alcune stime, per riuscire a entrate nella Westminster Hall per l'ultimo saluto alle spoglie di Sua Maestà si dovrà affrontare una fila di circa 5 chilometri, tradotta in un tempo di attesa minimo di 30 ore. Il che significa un imponente dispositivo di aree ristoro, servizi igienici e punti pronto soccorso lungo il percorso, oltre a un dispiego di steward e agenti imponente. Alta l'allerta anche in merito a eventuali attentati terroristici.